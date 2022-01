© Copyright : DR

Kiosque360. Les préparatifs pour le prochain congrès prévu début mars vont bon train. Le bureau politique vient de valider une série de nominations au niveau des instances dirigeantes locales et régionales. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

En pleins préparatifs de son prochain congrès, le RNI procède à quelques réajustements au niveau de ses instances dirigeantes sur le plan local et régional. C’est ainsi, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 3 janvier, que le parti du chef du gouvernement vient de nommer de nouveaux coordinateurs régionaux et provinciaux. Ces nominations, qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du bureau politique, ont hissé de nouveaux visages aux commandes locales et régionales de la formation. Certains parmi les nouveaux promus viennent de rejoindre le RNI à la veille des élections du 8 septembre, alors que d’autres n’ont jamais assumé de charges similaires auparavant.

La surprise apportée par ces nouvelles nominations est que, contre toute attente, plusieurs dirigeants, qui sont de grosses pointures au niveau local et régional, ont été écartés pour laisser la place à de nouvelles figures jusque-là inconnues au parti. Ce qui fait dire au journal que le RNI vient d’injecter du sang neuf dans ses instances dirigeantes. C’est ainsi que dans la région de Souss-Massa, par exemple, l’ancien président de la région, Brahim Hafidi, vient de céder son poste de coordinateur régional au nouveau président de la région, Karim Achengli, qui vient juste de rejoindre le RNI, en provenance du PAM.

A un niveau organisationnel inférieur mais dans la même région, Rachid Lamaîfi vient d’être promu coordinateur provincial d’Inezgane-Ait Melloul alors qu’Ahmed Zahidi, avocat au barreau d’Agadir, vient d’être nommé coordinateur provincial de Taroudant. A Settat, le député et chef du groupe parlementaire du RNI à la première Chambre, Mohamed Ghiyat, vient d’être promu coordinateur provincial. Mohamed Noqta et Noureddine Rafik ont été nommés au même poste, respectivement à Mediouna et Nouaceur.

Au total, ce sont une quinzaine de nouveaux coordinateurs provinciaux qui ont été nommés dans plusieurs régions, notamment les régions du Sud, mais aussi au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-Khénifra. La plupart d’entre eux accèdent à ce poste pour la première fois. Ces nominations, rappelle le quotidien, ont été validées lors de la dernière réunion du bureau politique, présidée par le président du parti Aziz Akhannouch.

Lors de cette même réunion, poursuit le quotidien, le président de la commission préparatoire du congrès, Rachid Talbi Alami, a présenté un exposé sur l’action de la commission, mettant en avant la grande mobilisation et la forte adhésion de tous les militants du parti pour réussir cette étape importante qu’est le prochain congrès national prévu début mars prochain. Par ailleurs, poursuit le quotidien, en ce début de nouvelle vague du coronavirus qui frappe notre pays, les membres du bureau politique ont mis en avant le respect rigoureux des mesures de sécurité lors de l’organisation des congrès régionaux du parti.