Élections européennes: chez les Français du Maroc, la liste LFI caracole en tête avec plus de 40% des voix

Les Français du Maroc ont boudé le scrutin européen. Alors que le taux de participation global a atteint 51,4% lors du vote tenu le dimanche 9 juin, les électeurs de la 9ème circonscription n’ont été que 13,94% à se rendre aux urnes. Celle-ci réunit le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Comme souvent, les Français de l’étranger se sont démarqués en votant différemment de leurs compatriotes dans l’Hexagone, où le Rassemblement national a surperformé. Manon Aubry (La France insoumise-Union populaire) arrive ainsi largement en haut du classement, avec 41% des votes. Elle est suivie par Raphaël Glucksmann (Parti socialiste-Place publique) à 13,47% et Valérie Hayer, à la tête de la liste de la majorité présidentielle, avec 11,80%. Parti anti-immigration, le Rassemblement national a paradoxalement convaincu 9,59% des votants français installés au Maroc, prenant ainsi la quatrième place.

À Casablanca, où réside la plus forte communauté française de la 9ème circonscription (18.348 inscrits), 44,39% des votants ont fait le choix de Manon Aubry, suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,21% et Valérie Hayer avec 11,01%. On retrouve le même trio de tête dans trois autres villes, à savoir Fès, Rabat et Alger, avec une large domination de la liste de La France insoumise.

Cas particulier à Marrakech, qui a connu la participation de 1.368 votants, le scrutin a été marqué par le score plutôt élevé du RN (223 voix), qui talonne LFI (239 voix) et la majorité présidentielle (268 voix). Pire, le parti d’extrême droite est arrivé premier à Agadir, avec 22,48% des voix, suivi par LFI avec 18,48%.