© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à la perte de son statut de syndicat représentatif lors des dernières élections professionnelles, l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), bras syndical du PJD, est secouée par les départs massifs de ses militants. Les détails.

L’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), bras syndical du Parti de la justice et du développement (PJD), poursuit sa dégringolade avec le départ de plusieurs militants qui sont allés rallier d’autres syndicats. Du coup, le syndicat islamiste n’a plus de représentant au sein de plusieurs secteurs gouvernementaux, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du mardi 21 septembre.

Dans une déclaration au quotidien, Abderrazak Boukrissi, secrétaire nationale de la fédération nationale du secteur de la Jeunesse et des Sports, affirme que des militants ont quitté en groupes le syndicat islamiste pour rejoindre l’Union Générale des Travailleurs au Maroc (UGTM), proche du parti de l’Istiqlal (PI).

Lors d’une rencontre avec Ahmed Belfatmi, secrétaire national de la fédération nationale des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, affiliée à l’UGTM, Abderrazak Boukrissi a fait savoir que ce ralliement s’expliquait par la «clarté et la crédibilité» qui caractérisent son instance syndicale. Et de souligner que le nouveau groupe apportera une valeur ajoutée à l’action syndicale. La fédération nationale des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, rappelle le quotidien, est arrivée en tête lors des élections professionnelles organisées le 25 août pour élire les délégués du personnel.

L’instance syndicale a récolté 44 voix sur 90, obtenant ainsi six sièges sur douze. Ce résultat, souligne Ahmed Belfatmi, conforte les choix et le militantisme de la fédération nationale des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports et consolide sa position pour préserver les acquis et défendre les libertés syndicales et les intérêts des agents et des fonctionnaires, afin d’améliorer leurs conditions de travail et leur situation matérielle.