© Copyright : DR

C’est une position ferme que celle exprimée par l’Union parlementaire arabe. Cette instance soutient le Maroc suite aux mesures prises par le Royaume pour sécuriser la zone d’El Guerguerat. Explications.

Dans un communiqué daté du 14 novembre, transmis au Parlement marocain et dont une copie est parvenue à notre rédaction, l’Union parlementaire arabe apporte un soutien total au Maroc et aux mesures prises pour garantir «sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale».

Cette instance commence par exprimer sa préoccupation au vu des derniers développements «sur les territoires du royaume marocain frère» avant de rejeter de la manière la plus ferme toute atteinte à la sécurité des Etats et toute remise en cause des pactes internationaux.

L’Union parlementaire arabe appelle au total respect des résolutions des Nations Unies pour parvenir à des solutions à l'ensemble des conflits dans la région.

«L’Union est totalement convaincue que le Royaume marocain frère, dirigeants et peuple, avec l’aide de Dieu, est capable de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens», conclut cette instance, dont la présidence est actuellement assurée par les Emirats arabes unis.