El Guerguerat: l'Égypte appelle à s'abstenir de tout acte provocateur dommageable aux échanges commerciaux

Drapeau de l'Egypte.

L'Egypte a appelé à s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts économiques et échanges commerciaux dans la zone d'El Guerguerat suite au blocage par les milices du polisario du flux de personnes et de biens au niveau de ce poste-frontière reliant le Maroc et la Mauritanie.