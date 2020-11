El Guerguerat: le Polisario a commis une "violation caractérisée" des cinq dernières résolutions du Conseil de sécurité

Le blocage du passage d'El Guerguerat par les séparatistes du Polisario, la destruction de la route reliant les postes-frontière marocain et mauritanien et les provocations à l’endroit des soldats des FAR constituent une violation caractérisée des cinq dernières résolutions du Conseil de Sécurité.