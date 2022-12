© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la hausse continue des prix et ses répercussions sur le pouvoir d'achat, les syndicats ont adressé de vives critiques au gouvernement, dénonçant les limites des mesures prises pour atténuer l’impact de cette crise sur les citoyens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia relève, dans son édition du lundi 26 décembre, la grogne des syndicats qui accusent le gouvernement d’avoir renoncé à ses engagements, notamment en ce qui concerne les articles de l’accord du 30 avril dernier. L’UMT, qui a tant loué les termes de cet accord, dénonce le revirement du gouvernement, en particulier quant à l’augmentation générale des salaires, la réduction de l’impôt sur les salaires et la révision de l’abattement fiscal de l’IR.

Dans un communiqué, le Conseil national de l’UMT condamne la «mise en œuvre déformée et tendancieuse de certains engagements de l’accord du 30 avril 2022, notamment en ce qui concerne le relèvement à 1.000 dirhams du montant minimal de la pension de retraite dans le secteur privé». Le syndicat a, par ailleurs, vivement critiqué «l’indifférence et le mépris» affichés par le gouvernement face à la situation sociale critique que vivent les citoyens, qui doivent composer avec la hausse continue des prix de tous les produits de consommation et des services. Et l’UMT de reprocher à l’Exécutif de n’avoir pris aucune mesure concrète pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés et de l’ensemble de la population.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, pour sa part, la CDT a organisé, dernièrement, des sit-in pour protester contre la hausse des prix et la renonciation du gouvernement à ses engagements. Dans un communiqué, la centrale syndicale indique que «ces protestations font suite à la hausse continue des prix des produits essentiels et des carburants, qui a entraîné la détérioration du pouvoir d’achat et l’aggravation de la crise sociale de la classe travailleuse et de l’ensemble des citoyens».

L’accord du 30 avril prévoit aussi l’augmentation générale des salaires, la révision de l’abattement fiscal de l’IR et l’instauration d’un nouveau grade de promotion. Or, le gouvernement, dénoncé par le syndicat, n’a rien mis en place concernant ces mesures. Comme les deux syndicats précités, l'UGTM et l’UNMT avaient, auparavant, appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la hausse des prix et à la dégradation du pouvoir d’achat des citoyens.