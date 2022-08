Deux djihadistes arrêtés en Espagne et en Autriche grâce au concours de la DGST marocaine

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST.

© Copyright : DR

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé, vendredi, l’arrestation à Mataro (Barcelone) et en Autriche de deux djihadistes de retour de Syrie ayant une formation militaire et une expérience du combat et appartenant à une organisation terroriste, grâce à une collaboration étroite de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

«Des agents de la police nationale espagnole ont mené une opération antiterroriste qui a abouti à l'arrestation de deux combattants terroristes étrangers», indique le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué, précisant que les deux détenus étaient entrés ensemble clandestinement en Europe par la «route des Balkans» et ont été arrêtés pour appartenance présumée à une organisation terroriste. Le premier d'entre eux a été arrêté en Autriche, grâce à un mandat d'arrêt européen (MAE) émis par l'Audience nationale, dans le cadre d'une enquête menée par le Commissariat général de renseignement, alors que le second a été arrêté à Mataro (Barcelone), où il était arrivé il y a quelques jours, précise la même source. Un terroriste interpellé grâce à une collaboration entre le FBI et la DGST L'enquête a commencé au début de l'année lorsque le Commissariat général de renseignement a obtenu des informations selon lesquelles deux combattants terroristes étrangers, liés à l'Espagne et de nationalité marocaine, projetaient d'entrer en Europe, détaille le ministère. L'un des détenus avait vécu en Espagne avant de se rendre dans une zone de conflit en 2014, tandis que l'autre était parti l'année suivante du Maroc. Ce dernier n'avait jamais vécu en Espagne, mais la plupart des membres de sa famille y vivaient depuis sept ans, fait savoir la même source. Une fois en Syrie, les suspects ont rejoint des groupes liés à Al-Qaïda et ont reçu une formation militaire pour acquérir une expérience du combat. Après la perte de territoires dans la zone syro-irakienne par les groupes terroristes, tous deux ont réussi à se rendre en Turquie où ils vivaient depuis quelques mois dans l'espoir de pouvoir passer clandestinement en Europe, selon le département espagnol de l’Intérieur. Espagne: arrestation d'un recruteur de Daech avec la collaboration de la DGST marocaine Les deux personnes faisant l'objet de l'enquête ont réussi à entrer en Europe il y a deux mois, en empruntant la route dite des Balkans, qui les a fait passer par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Le second combattant a poursuivi son voyage vers l'Espagne où il a été arrêté par des agents spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Cette opération a été menée en coordination avec le centre national de renseignement espagnol (CNI) et avec l’étroite collaboration de la DGST du Maroc, du FBI, de l'agence autrichienne de sécurité et de renseignement (DSN) et des autorités policières allemandes et EUROPOL, conclut le communiqué.

Par Khalil Ibrahimi