Kiosque360. Plusieurs partis politiques, organisations syndicales et associations se sont mobilisés pour organiser cette marche. Les milliers de personnes présentes ont surtout répondu à l’appel d’Al Qods.

Des milliers de Marocains ont marché dimanche, à Rabat, pour protester contre le «Plan de paix» en Palestine, plus connu comme le «Deal du siècle». Plusieurs chefs de partis politiques, responsables associatifs et patrons de syndicats ont participé à cette manifestation durant laquelle ont été scandés des slogans hostiles au Président Donald Trump, rapporte le quotidien Al Massae dans sa livraison du lundi 10 février.

Entre autres chefs de partis qui ont participé à cette marche, les secrétaires généraux de l’Istiqlal, Nizar Baraka, et du PPS, Nabil Benabdellah, ainsi que le secrétaire général-adjoint du PJD, Slimane El Omrani, et plusieurs cadres d’Al Adl Wal Ihssane, en plus du président du MUR, le bras idéologique du PJD, affirme le quotidien. Dans un communiqué, dont lecture a été faite in situ, poursuit Al Massae, les instances organisatrices ont souligné que cette marche était «l’expression du rejet catégorique du peuple marocain du Deal du siècle qui vise la liquidation de la cause palestinienne».

D’après le même communiqué, repris par le quotidien, cette marche confirme «le soutien du peuple marocain à la question palestinienne» et exprime son «engagement dans la bataille pour la libération de la Palestine, condamnant fermement le Deal du siècle». Par ailleurs, relève le quotidien, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu un entretien avec le président palestine Mahmoud Abbas.

Lors de cette entrevue qui a eu lieu samedi à Amman, en Jordanie, le président palestinien a salué le rôle joué par le Royaume du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, dans le soutien du peuple palestinien et ses droits à la liberté et à l'indépendance, rapporte de son côté le quotidien Al Akhbar dans son édition du même jour. Le Président Abou Mazen, poursuit le quotidien, a, de même, souligné «les relations fraternelles profondes liant les deux pays et les deux peuples frères».

Pour revenir à cette marche, pour l’organisation de laquelle se sont mobilisés plusieurs partis politiques, associations et syndicats, elle a également connu la présence de l’ambassadeur de la Palestine à Rabat, relève pour sa part le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du même jour.

Jamal Choubki, le diplomate palestinien, a salué cette marche, affirme le quotidien, tout en assurant que, pour le peuple marocain, la question palestinienne ne saurait faire l’objet de surenchères et que ce genre d’action n’est motivé par autre raison que celle de la défense de la cause du peuple palestinien. Dans cette marche, à laquelle ont participé des milliers de Marocains, poursuit le quotidien, ces derniers ont surtout répondu, ce faisant, à l’appel d’Al Qods et non à celui d’une quelconque organisation politique ou associative. La marche n’a d’ailleurs connu aucun heurt, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

De son côté, le quotidien Akhbar Al Yaoum qui parle, lui, de «dizaines de milliers» de participants, a donné la parole à certaines personnalités qui ont marché dans les premiers rangs. Ainsi, citant l’ancien premier secrétaire de l’USFP, Mohammed Elyazghi, le quotidien assure que les informations selon lesquelles il y aurait un hypothétique lien entre le «Deal du siècle» et la question du Sahara sont «pures rumeurs». L’ancien dirigeant de l’Istiqlal, M’hammed El Khalifa, souligne qu’avec cette marche, les Marocains démontrent que «la Palestine est leur première cause».

Le quotidien, réputé proche du PJD, n’a pas manqué de relever que les avocats, qui ont participé «en grand nombre» à cette marche, se sont fait remarquer pour avoir porté leurs robes noires. C’est le cas également, insiste le quotidien, de certains partis politiques comme le RNI, représenté par sa jeunesse qui s’est démarquée par le port de casquettes bleues. C’est aussi le cas de l’USFP dont les membres ont hissé des banderoles portant les couleurs du parti.