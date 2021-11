© Copyright : Forum Far-Maroc

Les FRA ont reçu, fin juillet 2021, le radar Ground Master 400, aux termes d’un contrat signé en 2019 avec Thales, groupe français spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre, rapporte le forum Far-Maroc, ce lundi 8 novembre 2021.

«Dans le cadre du plan de développement et de renouvellement des moyens de surveillance et de localisation pour protéger l’espace aérien du Royaume, les Forces armées royales ont reçu, en juillet dernier, un radar Ground Master 400 de la société européenne Thales, et ce, dans le cadre d'un accord signé en 2019», souligne le forum Far-Maroc dans une publication sur Facebook.

Selon cette même publication, «ce radar est entré en service au Maroc pour la première fois avec la version GM403, début 2013, et il s'est avéré très efficace dans ses missions. Il est capable de détecter les menaces aériennes actuelles et futures jusqu'à 500 km».

D’après un communiqué du groupe Thales, le radar Ground Master 400 est réputé pour sa fiabilité exceptionnelle, des performances sans équivalent et son haut niveau de mobilité, jouant ainsi un rôle-clé dans la surveillance et la défense aérienne dans le monde. Avec son architecture entièrement numérique, la famille Ground Master est un atout essentiel pour la détection à longue portée des menaces évoluant à basse altitude, y compris les drones évoluant à faible vitesse. aériennes actuelles et futures jusqu'à 500 km, avec un très haut niveau de détection à basse altitude, y compris les drones évoluant à faible vitesse, précise le communiqué.

«Avec le Ground Master 400, les Forces aériennes royales marocaines détiennent un avantage déterminant en termes de protection de leur territoire et de surveillance aérienne», souligne Christophe Salomon, directeur général adjoint systèmes terrestres et aériens du groupe, cité par le communiqué de Thales, qui compte 81.000 collaborateurs dans 68 pays.