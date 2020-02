© Copyright : DR

Kiosque360. L’élaboration des schémas directeurs de la déconcentration administrative, ultime étape de ce chantier, a atteint un état d’avancement de 95%. Le processus sera mis en marche dans trois semaines. Le gouvernement doit encore adopter 60 décrets d’application.

La Charte de la déconcentration administrative sera finalement mise en application dans quelques semaines. Les schémas directeurs du déploiement administratif des différents départements ministériels sont, en effet, fin prêts. Cela a nécessité une dizaine de réunions et pris au gouvernement 14 mois. L’étape suivante est donc la mise en œuvre effective de ce processus qui, d’après le chef du gouvernement, se fera à partir du mois prochain, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du lundi 24 février.

Le décret portant Charte de la déconcentration a été promulgué en décembre 2018, rappelle Saâd-Eddine El Othmani qui, samedi, s'est rendu à Guelmim accompagné d’une importante délégation gouvernementale. Cette charte va faire faire un bond en avant à l’administration marocaine, précise-t-il. D’après le chef du gouvernement, cité par Al Ahdath Al Maghribia, dans le cadre de l’attention particulière accordée à la régionalisation avancée, la mise en œuvre de la Charte de la déconcentration administrative sera effective très prochainement. C’est le cas également des contrats-programmes Etat-régions, relève-t-il.

Pour l’heure, souligne le chef du gouvernement, 95% des schémas directeurs de la déconcentration administrative ont été finalisés. La mise en œuvre effective de la charte commencera à compter de la troisième semaine du mois de mars, le temps que les schémas directeur restants soient finalisés. Globalement, il ne reste plus que quelques détails à finaliser par la commission interministérielle chargée de la déconcentration administrative, qui vient de boucler sa dixième réunion.

Entre-temps, le gouvernement aura à adopter une soixantaine de décrets d’application relatifs à la charte. L’essentiel de ces textes portera sur le transfert des compétences de l’Administration centrale vers les services régionaux. Cela dit, la mise en œuvre de ce chantier ne se fera pas d’un seul coup. Il s’agit d’un processus, certes audacieux, mais néanmoins progressif, a notamment tenu à souligner Saâd-Eddine El Othmani lors de la dernière réunion du conseil de gouvernement.

La Charte nationale de la déconcentration administrative, attendue depuis des décennies, constitue un nouveau référentiel dans l’action de l’administration, rappelle le quotidien. En effet, les objectifs de la déconcentration consistent, d’abord, en la mise en place d'une administration déconcentrée efficace, accessible et mettant le citoyen au centre de ses préoccupations. L’Administration, après la mise en œuvre de ce processus, aura également pour rôle l'accompagnement des collectivités territoriales par le conseil et l'assistance technique de qualité. Le troisième objectif de ce chantier est d’atteindre une convergence des politiques interministérielles pour une plus grande pertinence des choix des investissements à réaliser au niveau territorial.

Pour réaliser ces objectifs, poursuit le quotidien, les principes fondamentaux sur lesquels repose la déconcentration administrative concernent, d'une part, le choix de la région en tant qu’espace territorial approprié pour la concrétisation de la politique nationale de déconcentration administrative et, d'autre part, le rôle fondamental du wali de la région en sa qualité de représentant du pouvoir central dans la coordination des activités des services déconcentrés.