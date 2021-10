© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au sultan d'Oman, Haitham ben Tarek ben Taimur, suite aux pertes humaines et matérielles causées par le cyclone tropical Shaheen, qui a frappé certaines régions du pays.

Suite à cette catastrophe, le Souverain exprime au sultan Haitham ben Tarek et à travers lui aux familles éplorées et au peuple omanais, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, faisant part, en son nom propre et au nom du peuple marocain, de sa sympathie et sa solidarité absolue avec le sultanat d'Oman en cette douloureuse circonstance.

Dans ce message, le Roi implore le Très-Haut de préserver le sultan d'Oman et son peuple frère de tout malheur.