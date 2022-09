© Copyright : dr

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont mis en avant, à l'issue de leur Conseil ministériel tenu ce mardi 6 septembre 2022 au Caire, l'importance de l'accord politique libyen signé à Skhirat en 2015 pour régler la crise que connaît ce pays depuis plusieurs années.

Une résolution adoptée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel sur l'évolution de la situation en Libye a appelé à aller de l'avant dans la réalisation des voies choisies par les Libyens pour organiser les élections législatives et présidentielles dans les meilleurs délais.

D'autre part, le Conseil de la Ligue a salué, lors de sa 158e session, la présidence par le Royaume du Maroc de la 1re commission de désarmement et de sécurité internationale au titre de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (2021-2022), et ce, dans le cadre de la décision qu'il a prise quant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient.

La résolution relative au partenariat arabo-africain a également souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à éliminer les obstacles à l'activation et au développement de la coopération arabo-africaine et à l'organisation des réunions de ses organes, à la lumière de toutes les résolutions et déclarations issues des précédents sommets arabo-africains, y compris la résolution n°10 émanant du quatrième Sommet arabo-africain, tenu à Malabo en 2016, qui stipulait la mise en place de normes et de règlements pour ce partenariat afin de le préserver et de le pérenniser.

Le Conseil ministériel arabe a également salué l'aide médicale et le soutien dans le domaine de la santé et de la formation médicale apportés par le Royaume du Maroc sur hautes instructions du roi Mohammed VI à l'Union des Comores.