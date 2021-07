© Copyright : Fadel Senna, AFP

Kiosque360. Le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a élaboré un plan global pour mieux gérer les vacances de cette année, qui interviennent dans un contexte spécial entre la pandémie du Covid-19, Aid Al Adha, et les échéances électorales.

Les autorités marocaines ont procédé à la mise en place d’un plan global pour assurer la sécurité du pays lors des vacances. Celles-ci commencent cette année deux semaines avant Aid Al Adha et se terminent quelques jours avant les échéances électorales, le tout dans le cadre des mesures restrictives liées à la pandémie du Covid-19.

Dans sa livraison du 6 juillet, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, citant des sources proches du dossier, relève que le directeur général du pôle DGSN-DST, Abdellatif Hammouchi, a mis en place un plan global pour sécuriser le pays.



Déplacement de centaines de milliers de Marocains entre les villes du Royaume sur une courte période, arrivée de 1,5 million de Marocains résidant à l’étranger au pays, circulation de plus de 750.000 véhicules à travers le pays, en plus des milliers de touristes, autant de facteurs qui ont accéléré, selon les sources du quotidien, la mise en place de ce plan.

D’après Al Ahdath Al Maghribia, les vacances de l’année 2021 s’inscrivent dans un contexte particulier qui nécessite une nouvelle gestion sécuritaire à laquelle le nouveau plan répond. Cela passe, selon une source du quotidien, par plus de vigilance, par le renforcement de la présence des forces de l'ordre dans l’espace public, la mise en place de plusieurs mesures au niveau des points de passage, de la douane, des barrages ainsi que la réduction des périodes de vacances pour les ressources humaines.

Ce plan a été élaboré par les services du ministère de l’Intérieur, de la police nationale, la protection civile, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires. Il prévoit des rondes quotidiennes, jour et nuit, sur les plages, les forêts et les centres de divertissement. Il est aussi question de renforcer le dispositif sécuritaire autour des hôtels, des théâtres et des complexes touristiques. Le plan, déjà à l'œuvre, se veut strict quant au respect des dispositions du Code de la route.

Pour réussir ce plan, les services de sécurité seront renforcés par des centaines d’éléments, essentiellement des villes intérieures qui ne connaissent pas en cette période un afflux massif, conformément aux directives générales du directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi. Les forces de l’ordre auront à leur disposition tous les moyens, à même de leur permettre de réussir leur mission, qui consite à sécuriser le pays en cette période de vacances