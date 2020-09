Covid 19: le ministère de l'éducation recommande uniquement l'enseignement à distance dans les zones à risque

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La rentrée scolaire se fera par enseignement exclusif à distance pour les élèves des établissements publics et privés et des missions se trouvant dans les quartiers fermées et classés "foyers épidémiologiques au niveau national".