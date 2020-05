© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi 19 mai par visioconférence sous la présidence de Saâd-Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret N° 2.20.371 portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire en vue de lutter contre la propagation Covid-19.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de décret vise à proroger la période de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du mercredi 20 mai 2020 à 18 heures jusqu’au mercredi 10 juin 2020 à 18 heures, et ce conformément à l'article 2 du décret-loi N° 2.20.292 publié le 28 Rajab 1441 (23 mars 2020), indique un communiqué lu par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret vient répondre à la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre des mesures préventives prises depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que pour assurer l’efficience et l’efficacité de ces mesures dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et dans la préservation de la santé de l’ensemble des citoyennes et citoyens et pour éviter le pire au pays, a ajouté M. Amzazi.