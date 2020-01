© Copyright : DR

On en sait désormais un peu plus sur le décret adopté au début de ce mois de janvier, visant à instituer une rémunération spéciale pour les fonctionnaires non magistrats exerçant des missions de vérification dans les juridictions financières. Les détails.

Les administrations, institutions et établissements publics se montrent désormais, eux aussi, soucieux de «fidéliser» leurs cadres par des primes et des plans de carrière. C’est dans cette logique que le gouvernement, à travers le département de l’Economie et des finances, a donné son feu vert pour instaurer une rémunération spéciale et mensuelle au bénéfice des fonctionnaires qui ne sont pas issus des rangs des magistrats, et qui exercent des missions de vérification dans les juridictions financières.

Le décret n° 2-19-1013 institue ainsi une rémunération mensuelle de 5.580 dirhams au profit des administrateurs de 1er grade. La même prime sera versée aux ingénieurs d’Etat principaux, et aux ingénieurs d’Etat de grade exceptionnel.

Quant aux administrateurs de 2e grade (échelons 6 et plus) et aux ingénieurs d’Etat en chef, ils auront droit à une prime de 3.790 dirhams. Enfin, les administrateurs de 2e grade ainsi que les ingénieurs d’Etat de 1er grade pourront empocher une prime mensuelle d’un montant de 3.540 dirhams.

La note de présentation de ce décret mentionne que cette mesure est susceptible d’encourager cette catégorie de cadres à travailler pour la Cour des comptes lors des recrutements, mais aussi à stabiliser professionnellement ceux qui y exercent déjà, et dont la rémunérationa actuelle est inférieure à celle des magistrats des juridictions financières, lesquels obéissent à un statut différent.

Ce décret doit entrer en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.