Kiosque360. Malgré l’été et l’Aïd El-Kébir, ou au contraire pour en faire profiter les Marocains, le gouvernement a décidé de passer à la phase 3 de l’assouplissement du confinement.

L’état d’urgence sanitaire, qui devait se terminer en ce début de juillet, a été prolongé d’un autre mois, jusqu’au 10 août prochain. Cependant, l’assouplissement du confinement continue sur sa lancée, à tel point qu’il n’existe plus de zones 1 et 2, plus ou moins soumises à des règles strictes à souples de protection pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans un article intitulé «Allègement du confinement, le Maroc passe à la 3e phase», Al Ahdath Al Maghribia du 20 juillet précise que c’est à partir de ce lundi que la nouvelle phase entrera en vigueur. Le quotidien ajoute que c’est sur la base de données objectives sur la situation sanitaire au Maroc que le gouvernement a décidé un retour à une vie normale et la mise en marche de la roue de l’économie du pays. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le feu vert donné aux établissements touristiques en vue de fonctionner à 100% de leurs capacités, au même titre que les sociétés de transport en commun (75% de leurs capacités). Pour les bibliothèques et les musées, la reprise sera fixé à 50% comme taux d’accueil.

Mais cette 3e phase d’assouplissement ne signifie pas que toutes les activités doivent reprendre, puisque les fêtes de mariage, les salles de cinéma et les baignades en piscine, par exemple, restent strictement interdites. De ce fait, ajoute le quotidien Assabah dans un article intitulé «3e allègement sous enfermement», c’est de la responsabilité et du civisme des citoyens que dépendra la réussite de cette nouvelle mesure. Les craintes du journal résident dans la proximité de la fête de l’Aïd El-Kébir, occasion de grandes retrouvailles, mais aussi de la période d’été où un relâchement en matière de mesures de protection peut faire le lit à une nouvelle explosion des contaminations au Covid-19.

Dans ces conditions, les quotidiens Al Akhbar et Al Massae ajoutent, pour leur part, que le gouvernement a fait planer des mesures dissuasives, comme le retour au confinement total, jusqu’à nouvel ordre, dans tous les quartiers qui constitueraient de nouveaux foyers de contamination à cause du non-respect des règles sanitaires en vigueur.