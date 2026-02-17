Politique

Coopération militaire. Le prince Gabriel de Belgique termine son dernier camp d’hiver près d’Errachidia

Le prince Gabriel de Belgique.

Le prince Gabriel de Belgique a terminé son dernier camp d’hiver à l’École royale militaire belge aux abords d’Errachidia. Avec ses camarades de promotion, il a participé à un exercice de terrain organisé avec l’appui des Forces armées royales, dans le cadre de la coopération militaire entre Rabat et Bruxelles.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 16h41

Le prince Gabriel de Belgique a terminé son dernier camp d’hiver à l’École royale militaire belge. Aux côtés d’autres élèves officiers, il a suivi, du 26 janvier au 6 février près d’Errachidia, «un programme de synthèse allant du niveau section au niveau peloton», indique un communiqué de l’École.

Selon une publication de l’ambassade de Belgique au Maroc, ce camp d’hiver s’est déroulé dans un environnement désertique particulièrement exigeant. Encadrés par leurs instructeurs et soutenus par les Forces armées royales, les élèves officiers ont suivi un entraînement axé sur des compétences opérationnelles essentielles.

Les participants ont notamment travaillé l’orientation en milieu difficile, les déplacements en autonomie, la survie en conditions extrêmes ainsi que le commandement d’un peloton sur le terrain. L’ambassade souligne que cet entraînement, conduit «dans un cadre à la fois majestueux et inhospitalier», a été rendu possible grâce à «l’excellente coopération militaire entre le Maroc et la Belgique».

Pour RTL Info, «cette expérience dans le désert marque la dernière étape d’un cursus intense (du Prince, Ndlr) avant la remise officielle de son diplôme de bachelier en sciences sociales et militaires en fin d’année académique».

Outre les 169 officiers-élèves et cadres, le détachement des premiers chasseurs à cheval était également présent. La délégation a profité de son séjour au Maroc pour visiter l’Académie royale militaire de Meknès, «où elle a été chaleureusement accueillie», selon le communiqué de l’École royale militaire belge.

#Coopération militaire#Belgique-Maroc#FAR

