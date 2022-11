Le politologue, Mohamed Mouden, commente la décision du Conseil nordique de rejeter le projet de recommandation visant à imposer des restrictions et des mesures à l'importation de produits en provenance des Provinces du Sud.

VidéoAprès les préoccupations des députés européens au sujet du risque que provoquerait l’achat par l’Algérie de l’armement de la Russie, pays en guerre contre l’Ukraine, voilà que le Conseil nordique assène une nouvelle gifle à Alger et ses sbires du Polisario en rejetant un projet de résolution liée aux produits des provinces sahariennes.

«La décision du Conseil nordique de rejeter ce projet de recommandation constitue une valeur importante sachant qu’elle reconnaît que l’intégrité territoriale du Maroc inclut ses provinces sahariennes», a affirmé le politologue, Mohamed Mouden, dans une déclaration pour Le360. Cela veut dire aussi, selon lui, que les produits marocains issus de cette région «sont les bienvenus dans les pays du Conseil nordique».

Ce regroupement a rejeté le projet de recommandation visant à imposer des restrictions et des mesures à l'importation de produits en provenance des Provinces du Sud lors de sa 74e session interparlementaire tenue dans la capitale finlandaise, Helsinki, au début du mois, sous le thème “L’avenir et le rôle des pays nordiques dans le monde”.

Le Conseil nordique, organe officiel de la coopération interparlementaire formelle des pays nordiques, comprend des pays importants comme la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et l’Islande. Donc, cette position constitue également le fruit de la diplomatie marocaine qui agit «fermement et paisiblement». Mohamed Mouden rappelle que la Norvège est un membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui a contribué positivement à l’adoption de la dernière résolution onusienne 2654.

«Le régime algérien est en train d’abattre ses cartes, surtout dans des régions où dans le passé, il y avait des relais pro-algériens et pro-séparatistes», a martelé cet expert en géopolitique. «84% des pays du monde ne reconnaissent pas l’entité séparatiste fantoche, alors que 90 pays appuient le projet d’autonomie marocain», a-t-il observé. «Il faut maintenant exploiter cette position pour consolider le partenariat avec les pays du Conseil nordique de l’Europe.

Les ambassadeurs du Maroc dans cette région du nord européen ont joué un rôle efficient pour mettre en échec la propagande des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume. Selon le politologue, ce cuisant échec s’ajoute à l’isolement auquel fait face l’Algérie au niveau de toute l’Europe. Plus de douze pays d’entre eux soutiennent le projet d’autonomie.

Récemment des député européens, a indiqué le politologue Mohamed Bouden, se sont inquiétés dans une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du fait que l’Algérie est « parmi les quatre premiers acheteurs d’armes russes dans le monde, avec l’achat d’armement en 2021 de plus de sept milliards d’euros».

En clair, selon les députés européens, cet achat massif d’armes par Alger menace la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région du pourtour méditerranéen.