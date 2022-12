Hicham El Mhajri et Hamid Ouahbi, tous deux députés du PAM. Le second devrait remplacer le premier à la présidence de la commission de l'Intérieur à la Chambre des représentants du Parlement, à l'issue d'un vote des députés, le 19 décembre 2022.

Le Parti authenticité et modernité (PAM, majorité) a choisi le député Hamid Ouahbi pour remplacer Hicham El Mhajri à la présidence de la Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants. La direction du parti du Tracteur a dû intervenir pour trancher face à une avalanche de candidatures.

Le successeur de Hicham El Mhajri à la présidence de la Commission de l’Intérieur relevant de la Chambre des représentants, l’une des plus importantes et des plus convoitées par les formations politiques, est désormais connu. Il s’agit d'un jeune député d’Agadir, Hamid Ouahbi, affirme Ahmed Touizi, président du groupe parlementaire du PAM, que Le360 a contacté.

Pour remplacer le turbulent Hicham El Mhajri, le groupe parlementaire a tenu une réunion pour lui désigner un successeur, mais en vain, les prétendants au poste ayant été au nombre de 12, affirment des sources interne, elles aussi contactées par Le360. En conséquence, le bureau politique a dû intervenir pour finalement choisir Hamid Ouahbi.

Hicham El Mhajri (député de Chichaoua et désormais ex-membre de la direction du PAM), avait, rappelons-le, présenté sa démission de la présidence de la Commission de l’Intérieur après avoir été suspendu de ses activités partisanes par la direction de sa formation politique, le 14 novembre 2022.

Dans un communiqué diffusé ce jour-là, le bureau politique du PAM avait indiqué que le «député a exprimé des positions contraires aux principes, règlements et orientations du parti en matière d'alliances gouvernementales et n'a pas respecté l'engagement politique et constitutionnel liant son parti à la majorité».

Le PAM faisait ainsi référence à des critiques publiques, formulées au Parlement, par Hicham El Mhajri à l’encontre du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’occasion des débats sur le PLF 2023.

Cependant, pour que l’élection de Hamid Ouahbi à la présidence de la Commission de l’Intérieur soit officialisée, il faudra attendre un vote qui se tiendra en séance plénière, le lundi 19 décembre prochain, par les députés de la Chambre des représentants.

Selon un deal passé entre les formations politiques représentées dans la première Chambre du Parlement, la présidence de la Commission de l’Intérieur revient au PAM.