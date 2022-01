© Copyright : DR

Kiosque360. En mettant en place une nouvelle plateforme facilitant l’accès des citoyens à l’information, le ministère de l’Intérieur franchit un nouveau cap dans le renforcement de la transparence des services publics. Une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est une initiative que bon nombre de citoyens devrait apprécier. Le ministère de l’Intérieur vient de franchir un nouveau cap dans le cadre de la digitalisation des services offerts par les collectivités locales, en lançant la plateforme Chafafiya.ma. C’est aussi un cap important franchi dans le cadre du renforcement de la transparence vis-à-vis des citoyens, vu que cette nouvelle plateforme devrait sensiblement améliorer l’accès à l’information.

Dans son édition du vendredi 21 janvier, Al Ahdath Al Maghribia s’arrête sur cette initiative louable, en écrivant qu’elle permettra une meilleure ouverture du ministère de l’Intérieur, à travers les collectivités locales, sur les citoyens.

Dans une correspondance adressée aux différents walis et gouverneurs dont se fait écho le journal, Abdelouafi Laftit, ministre de tutelle, explique que des liens d’accès à cette plateforme sont transmis à l’ensemble des personnes en charge de la réception des demandes d’information des citoyens au niveau des collectivités locales, ce qui devrait permettre à ces derniers d’accéder plus facilement aux services publics. Le même document ajoute que l’adhésion des communes à Chafafiya.ma constitue une étape importante dans la digitalisation de leurs services, et ce en application des dispositions réglementaires prévues dans la loi 55-19 relative à la simplification des procédures.

Comme l’explique également le quotidien, un dispositif spécial, basé sur la mise en place d’une ligne téléphonique, d’une adresse mail ou encore des tutoriels, a été mis en place pour aider les citoyens à adopter ce nouvel outil de communication avec leurs communes.

Ainsi, ajoute la même source, Chafafiya.ma vient-elle s’ajouter à d’autres plateformes mises en service récemment pour la couverture de certains services offerts aux citoyens ou aux opérateurs économiques. Il suffit à ce titre de citer les exemples de Rokhas.ma qui concerne les différentes autorisations en lien avec la construction et l’urbanisme, watiqa.ma qui concerne les documents de l’état-civil, ou encore de chikaya.ma qui elle permet aux citoyens de déposer des réclamations.

Pour Al Ahdath al Maghribia, la mise en place de ces nouveaux outils est un moyen pour le ministère de l’Intérieur de renforcer la transparence des services publics et de consolider la bonne gouvernance dans les collectivités locales. Ils viennent également en continuité des directives données par le département de Abdelouafi Laftit aux responsables locaux pour renforcer leur proximité avec les citoyens et améliorer la qualité des services qui leur sont rendus.