La majorité gouvernementale composée du Rassemblement Nationale des Indépendants (RNI), du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et du parti de l’Istiqlal (PI) est arrivée en tête des élections relatives au renouvellement des membres de la Chambre des conseillers. En effet, l’alliance des trois partis politiques a obtenu 63 sièges sur les 120 composant cette institution législative, confirmant ainsi les résultats récoltés lors du scrutin communal, provincial, préfectoral, régional et législatif du 8 septembre dernier.

Par ce résultat, la coalition gouvernementale a assuré une majorité confortable au niveau des deux Chambres du Parlement, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 7 octobre. Ces résultats confirment également les scores électoraux enregistrés lors des élections relatives aux Chambres professionnelles. Autant dire que le verdict des urnes, lors du scrutin du 5 octobre, est «sans aucune surprise», indique Mohamed Ghali, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Et de souligner, dans une déclaration au quotidien, que les résultats obtenus par les partis de l’alliance politique restent «en harmonie» lors de tout le processus électoral.

«C’est la première fois dans l’histoire du Maroc que les résultats des élections des Chambres professionnelles et des collectivités territoriales concordent avec ceux de la deuxième Chambre du Parlement», a-t-il noté. Et d’ajouter que «les résultats obtenus confirment que le contraire du scénario laissant entendre que l’harmonie entre les élections des Chambres professionnelles et des collectivités territoriales et celles de la Chambre des conseillers reste moins assurée». Cette donnée, a-t-il conclu, peut devenir «un modèle confirmant la pyramide des résultats en arrivant en tête des élections des collèges des communes et des régions et des Chambres professionnelles et du Parlement».

Dans le même ordre d’idées, le professeur-chercheur à la faculté de droit d’Oujda, Mohamed Benyouness a précisé que l’alliance gouvernementale avait récolté 63 sièges sur les 92 réservés aux collèges des collectivités territoriales (72) et des Chambres professionnelles (20). Ce qui fait plus des deux tiers, a-t-il fait remarquer, ajoutant que les 8 sièges consacrés au patronat vont également dans le sens du soutien du gouvernement. Par région, indiquent les sources du quotidien, les partis de la coalition gouvernementale ont été en tête des résultats.

Ainsi, dans la région de Fès-Meknès, le RNI a récolté 3 sièges sur les 10 réservés à la région. Le RNI était suivi par le PI, le PAM et le MP avec deux sièges chacun et le PJD avec un seul siège. Dans la région de Draâ-Tafilalet, les six sièges ont été répartis entre le RNI, le PAM, le PI, le MP et l’USFP, tandis que dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, les élections ont été dominées par le RNI et le PI. Dans la région de Beni Mellal, cinq partis politiques, à savoir le RNI, le PAM, le MP, l’USFP et le PI ont partagé les six sièges de la région. Dans la région de Casablanca-Settat, le RNI a raflé cinq sièges, le PI a obtenu 2 sièges, tandis que le PAM, le MP, l’USFP et le PJD ont obtenu un siège.

Dans la région de l’Oriental, le RNI et le PAM ont dominé les résultats en obtenant deux sièges chacun sur les six réservés à la région. Les deux autres sièges ont été remportés par l’USFP et le MP. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le RNI a raflé quatre sièges sur les douze consacrés à la région. Les autres sièges ont été répartis entre le MP, le PAM, l’USFP et l’UC. Dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, trois partis politiques ont gagné les quatre sièges de la région. Il s’agit du PI, du MP et du parti Al Amal. Dans la région de Guelmim-Oued Noun, le PAM a obtenu deux sièges sur les quatre réservés à cette région dans le collège des collectivités territoriales. Les deux autres sièges ont été récoltés par le RNI et le parti de la réforme et du développement (PRD). Dans la région de Souss-Massa, les trois partis de la coalition gouvernementale ont raflé la mise. Dans la région de Laâyoune, le PI a gagné deux sièges sur les quatre de la région. Les deux autres sièges ont été obtenus par l’USFP et le PAM.