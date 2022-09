next

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a représenté, ce mardi 27 septembre 2022, le roi Mohammed VI, aux funérailles d’Etat de l’ancien Premier ministre nippon, feu Shinzo Abe, qui se sont déroulées au Nippon Budokan, à Tokyo.

Dans le cadre des funérailles d’Etat de l’ancien Premier ministre nippon, Shinzo Abe, le chef du gouvernement s’est rendu au palais d’Akasaka, où il a présenté les condoléances du Roi à l'actuel Premier ministre japonais, Fumio Kishida, ainsi qu’à la veuve du défunt, Akie Abe.

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à l’Empereur du Japon, Naruhito, suite à l’assassinat de feu Shinzo Abe, le 8 juillet dernier.

Dans ce message, le Roi avait fait part de Sa vive émotion et de Sa profonde affliction suite à l’assassinat ignoble de feu Abe, exprimant à l’Empereur Naruhito, à la famille et aux proches du grand homme d’Etat disparu, ainsi qu’au peuple japonais, Ses chaleureuses condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

«J’ai été profondément ému par cette perte tragique, au regard des relations cordiales que feu Abe entretenait avec le Royaume du Maroc et de son attachement infaillible à consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux Nations», écrivait le Roi dans ce message.