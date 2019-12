© Copyright : DR

Kiosque360. En dépit de la prudence qui marque les rapports de voisinage entre le Maroc et l’Espagne, Madrid aurait manifesté sa volonté de vendre des navires de guerre à Rabat. Il s’agit d’un lot de deux navires patrouilleurs de grande classe. Les détails.

La sécurité maritime du Maroc se renforce. En effet, la flotte maritime du royaume va se renforcer par l’acquisition de nouveaux navires de guerre, rapporte Al Ahdath Al Maghribia qui cite des médias espagnols dans son édition de ce mardi 31 décembre. Ces deux navires de guerre seront vendus au Maroc par son voisin du Nord, avec lequel les transactions militaires sont rompues depuis trois décennies.

Ce lot de deux navires de guerre devrait coûter au royaume 260 millions d’euros. Il s’agit, selon les sources du quotidien, de deux patrouilleurs de grande classe fabriqués par une compagnie appartenant à l’Espagne (Navantia). Ces deux navires, précisent les mêmes sources, seraient similaires aux quatre navires de surveillance du littoral que l’Espagne a vendus au Venezuela au cours de la dernière décennie.

Cette transaction militaire, fait remarquer le quotidien, intervient au moment où le Maroc a opté pour la délimitation de ses frontières maritimes. Mais, avance le journal, l’Espagne sait pertinemment que le Maroc ne mettra pas en œuvre ces navires à des fins de guerre, mais les utilisera plutôt pour la surveillance du détroit d’Al Boughaz.

Ces deux navires patrouilleurs constituent la seule commande du Maroc auprès de l’Espagne depuis trente ans. Car, poursuit le quotidien qui cite des sources médiatiques espagnoles, le Maroc a mis, depuis les années quatre-vingt, le cap sur le partenariat français pour acquérir ce dont il a besoin en matière d’armement maritime. C’est ainsi que Rabat a acquis, notamment, la Frégate Mohammed VI. La Hollande a aussi été un partenaire du Maroc dans ce domaine.

Le rétablissement du partenariat avec l’Espagne prouve, aujourd'hui, la bonne entente entre les deux royaumes, indiquent encore les sources du journal qui affirment que les négociations avancent dans le bon sens pour conclure cette transaction, après l’accord du roi Mohammed VI en tant que chef suprême et chef d’Etat-major général des forces armées royales (FAR). La transaction, ajoute le quotidien, englobe également la maintenance durant toute la période d’exploitation des deux navires patrouilleurs. Et d'insister qur le fait que les relations entre Rabat et Madrid se sont nettement améliorées, ces derniers temps. Le Maroc joue d'ailleurs un rôle important puisqu'il barre la route à l’immigration clandestine tandis que, de l’autre côté de la Méditerranée, Madrid défend les intérêts du Maroc auprès de l’Union européenne.