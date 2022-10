© Copyright : MAP

Kiosque360. Le déploiement du RSU a été lancé le 27 octobre dans cinq provinces et préfectures de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Les deux registres RNP et RSU seront généralisés avant fin 2023. Pour ce faire, un impressionnant dispositif humain et matériel sera mis en place. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Après une phase pilote lancée dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et initiée dans un premier temps dans la préfecture de Rabat et la province de Kénitra, le gouvernement s'apprête à généraliser cette expérience à l’échelle nationale. D’après le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 31 octobre, le ministère de l’Intérieur a d’ores et déjà entrepris de généraliser le RSU, en premier lieu aux autres provinces et préfectures de la région. A savoir: Salé, Skhirat-Témara, Khemissat, Sidi Kacem et Sidi Slimane. L’opération a été lancée le 27 octobre, précise le quotidien.

La généralisation du Registre social unifié et du Registre national de la population au reste du pays démarre l'année prochaine, ajoute Al Akhbar. Le gouvernement, poursuit le quotidien, œuvre actuellement à la mise en place du RSU, du RNP, ainsi qu'à l'opérationnalisation de l'Agence nationale des registres (ANR). Ce dispositif revêt une importance capitale, de par son rôle dans le ciblage efficace des personnes qui ont le plus besoin des programmes d'aide sociale. Justement, le projet d'identification et de ciblage pour les programmes de protection sociale a pour objectif la mise en place d'un système de vérification identitaire sociale de la population résidente au Maroc, ajoute Al Akhbar.

Le RNP, rappelle le quotidien, permettra ainsi de recenser et de cibler les bénéficiaires des programmes d'appui social. Il définit les modalités d'octroi de l'identifiant Digital Civil et Social (IDCS) et les conditions et modalités de vérification de la véracité des données déclarées auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des institutions publiques et privées.

Quant au RSU, il détermine le programme social adéquat à chaque bénéficiaire (Tayssir, Daâm,etc.). Il vise à définir les modalités d'enregistrement à ce registre, de notation des familles inscrites au RSU, de déclaration de tout changement survenu dans les données enregistrées lors de l'inscription et de la présentation des demandes de révision de la notation des ménages, ainsi que des modalités d'annulation de l'inscription au RSU. Ce dernier registre a pour finalité de réunir les programmes actuellement en cours au sein d'un système intégré de politiques publiques. L'enjeu est de garantir l'efficacité des dépenses sociales grâce à des mécanismes d’identification plus précis.

Pour ce faire, il a été décidé de généraliser le RNP avant fin 2022 et le RSU sur tout le territoire national avant fin 2023, afin de permettre le démarrage de l'octroi des allocations familiales sur la base des critères d'éligibilité du dispositif RNP/RSU.

Afin de garantir une mise en œuvre du dispositif RNP/RSU dans les meilleures conditions d'efficience et d'efficacité, souligne Al Akhbar, un Comité de pilotage présidé par le chef du gouvernement a été institué. Ce comité se réunira une fois par mois afin d'apprécier l'avancement du chantier, statuer sur les points d'arbitrage et prendre les décisions stratégiques. De même, trois comités thématiques ont été mis en place. Il s'agit du comité chargé du dispositif de ciblage, du comité chargé de la détermination du seuil d'éligibilité pour bénéficier du programme d'appui social et du comité chargé des mesures juridiques.

La mise en place de tout ce dispositif, conclut le quotidien, nécessitera la mobilisation et la formation de 4.900 agents dans les centres de service aux citoyens et dans les provinces. Il sera également question de l'aménagement de 1.500 centres de service aux citoyens.