Ahmed Réda Chami présentant le bilan du Conseil économique, social et environnemental, mardi 27 septembre 2022 à Rabat.

VidéoLe président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami a dressé, ce mardi 27 septembre 2022, un bilan positif de son organisme créé en 2011, soulignant néanmoins qu’il faut en améliorer «les actions futures pour assurer un meilleur rendement».

«Le bilan comporte aussi bien des actions positives que des améliorations à entreprendre dans le futur», a affirmé Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), lors de la présentation de ce bilan au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part notamment, ses deux prédécesseurs, Chakib Benmoussa et Nizar Baraka.

A cet égard, Ahmed Réda Chami a indiqué que durant les onze ans de la vie de son institution constitutionnelle, celle-ci a publié 2.700 recommandations contenues dans 113 rapports.

Il a rappelé la contribution efficace de plusieurs acteurs et partenaires sociaux dans l’élaboration de ces rapports portant sur divers thèmes tels que la jeunesse, l’emploi, le mariage des mineurs, les sports…

Du côté des insuffisances, le président a exprimé sa volonté «d’augmenter le rythme et la qualité de la production», du CESE en s’attaquant à des thèmes aussi variés que les régions, les territoires et les collectivités locales ainsi que «le suivi et l’évaluation des politiques publiques».

«Nous voulons contribuer à consolider le dialogue participatif basé sur l’intelligence collective, car la participation citoyenne est le socle de la participation démocratique».