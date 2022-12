Le directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazourh.

VidéoPour Fouad Yazourh, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, le Maroc prend toujours l'initiative d'unifier les visions et les points de vue entre les pays africains riverains de l’espace atlantique.

Dans son intervention à Marrakech, vendredi 16 décembre 2022, au cours d’un des panels de la 11e Conférence The Atlantic Dialogues qui a pris fin ce vendredi, le directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazourh, est revenu sur l’organisation de la Conférence ministérielle des Etats africains riverains de l’Atlantique en 2009 au Maroc.

D’après Fouad Yazourh, cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la volonté royale visant à renforcer le partenariat Afrique-Atlantique.

Ce responsable a, par ailleurs, tenu à signaler que cet espace fait face à des défis sécuritaires inédits, avec la montée en puissance des menaces asymétriques, de la criminalité transnationale, de l’insécurité maritime, de la piraterie, du terrorisme et du grand banditisme.

Ce même interlocuteur a insisté sur l’importance d'exploiter toutes les ressources et énergies disponibles dans la région atlantique afin de créer un développement durable en phase avec les changements mondiaux, de l’emploi et des synergies qui seront vertueuses pour l'ensemble de la région afin de doter l’Afrique atlantique de moyens d'être un véritable interlocuteur de la façade atlantique, en cherchant toujours l'axe paix-sécurité et prospérité.

Ce sont ainsi plus de 350 invités de 60 nationalités différentes qui ont débattu, en présentiel, du 14 au 16 décembre, de différentes thématiques liées à la «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi». Le thème retenu par le think tank cette année s’est imposé en raison de multiples crises: la pandémie, la guerre en Ukraine, les changements climatiques…

Autant de chocs qui exposent les limites du néolibéralisme comme du multilatéralisme, tout en présentant des opportunités de coopération, dans un monde devenu interdépendant. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues a posé la question de stratégies communes possibles.