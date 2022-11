Intervention de Mohamed Arrouchi, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, au cours d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS), le 6 avril 2022, à Addis-Abeba.

Sous le leadership visionnaire du roi Mohammed VI, le Maroc s'engage à faire des problématiques climatiques en Afrique une priorité a affirmé hier, lundi 28 novembre 2022 à Addis-Abeba, Mohamed Arrouchi, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU.

Mohamed Arrouchi, qui intervenait au cours de la 5e Réunion annuelle consultative tenue, par visioconférence, entre le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA, et la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies sur le climat et la consolidation de la paix en Afrique, a souligné qu’en tant qu’acteur engagé sur le plan international, le Royaume continuait de soutenir les efforts de la communauté internationale pour faire face au défi climatique.

L'ambassadeur a ainsi réaffirmé que «le Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi, est engagé à faire des problématiques climatiques en Afrique une priorité» et a rappelé que le Souverain avait pris l’initiative de convoquer le 1er Sommet Africain de l’Action en marge de la COP22, en novembre 2016, à Marrakech, ce qui a constitué une occasion pour les leaders africains de coordonner et d'harmoniser leurs actions de lutte contre le changement climatique, ainsi que de rechercher de meilleures solutions aux défis climatiques auxquels l'Afrique est confrontée.

Mohamed Arrouchi a ajouté qu'au cours de ce Sommeil, les chefs d’Etats africains se sont engagés à accélérer la réalisation d'initiatives visant à renforcer la résilience du continent envers les menaces climatiques, dont l’initiative pour «l’Adaptation de l’Agriculture Africaine – AAA». Selon le dipàlomate, celle-ci a deux principaux objectifs: soutenir le principe d’un financement accru et d’un suivi des montants finançant l’adaptation, l’agriculture et l’Afrique, ainsi qu’un accès plus facile aux fonds climatiques pour des projets africains, et contribuer au Programme d’action mondial pour le climat, par la promotion de projets et de meilleures pratiques en Afrique, dans la gestion des sols, la gestion des eau d'irrigation, celle des risques climatiques, et du financement de l’agriculture familiale.

Mohamed Arrouchi a également détaillé la création, à l’initiative de Sa Majesté le Roi, de trois commissions, l'une dédiée à la région du Sahel (présidée par la République du Niger), l'autre, dédiée à la région du Bassin du Congo (présidée par la République du Congo), enfin, celle dédiée aux Etats Insulaires (présidée par la République des Seychelles).

Dans la continuité de cette impulsion donnée par le Roi, le Maroc s’est engagé dans un processus d’assistance technique, destiné à soutenir la présidence de la Commission Climat du Bassin du Congo, dans l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a indiqué le diplomate marocain.

Cette 5e Réunion annuelle consultative entre le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Commission de consolidation de la paix des Nations unies sur le climat et la consolidation de la paix en Afrique, a pour objectif d’échanger des points de vue sur l’impact du changement climatique sur la consolidation de la paix, notamment à l’appui de l’Agenda 2063, et de l’initiative «Faire taire les armes», et enfin d’identifier des lacunes cruciales, pour renforcer la collaboration entre les deux organisations, et pour coordonner les réponses à apporter à la crise climatique.