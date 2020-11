© Copyright : DR

Omar Hilale a adressé deux lettres à l’instance exécutive des Nations Unies. Elles seront publiées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité et consignées dans les annales de cet organe.

L'ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a informé les membres du Conseil de sécurité des derniers développements dans la région d’El Guerguarat au Sahara marocain, notamment l’intervention salutaire et couronnée de succès menée par les Forces Armées Royales (FAR) au niveau de ce passage frontalier.

Cette opération a permis de mettre fin au blocage causé par les milices du "polisario" et de rétablir la circulation civile et commerciale au niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la Mauritanie, a précisé Omar Hilale dans deux lettres adressées à l’instance exécutive des Nations-Unies depuis le 13 novembre et qui seront publiées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité et consignées dans les annales de cet organe.

Le diplomate marocain a souligné, dans ces lettres, que l’action menée par les FAR, visant à mettre un terme définitif aux violations inadmissibles par le "polisario", du cessez-le-feu, des Accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité, à El Guergarat, s'est déroulée de manière pacifique, sans aucune menace ou atteinte à la vie et à la sécurité des civils, précisant que cette action a eu lieu en présence de la MINURSO, qui l’a observée entièrement. Aucune victime n’a été enregistrée durant cette action non offensive et sans aucune intention belliqueuse, a insisté Omar Hilale.

Dans ces lettres, l’ambassadeur a également informé les membres du Conseil de sécurité du contenu de l’entretien téléphonique qu’a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, le 16 novembre, au sujet des derniers développements de la question du Sahara marocain, notamment la situation dans la zone d'El Guerguerat.

De même, les lettres précisent que Sa Majesté le Roi a assuré le Secrétaire général de l'ONU que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs, impliquant les véritables parties à ce différend régional et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume.