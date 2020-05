Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major général des FAR.

A l'occasion du 64e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major général des FAR, a adressé, jeudi, un Ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

En voici la traduction:

"Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Officiers, Sous-officiers et militaires de rang,

En ce jour béni du mois sacré du Ramadan, Nous célébrons ensemble le soixante-quatrième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, une occasion précieuse que Nous tenons toujours à célébrer, eu égard aux significations nationales qu'elle porte et aux valeurs ancrées ayant accompagné la création de ces Forces par Notre Grand-Père, Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Son compagnon sur la voie de la lutte et de l’édification, Notre Vénéré Père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes en Sa sainte miséricorde. C’est également une occasion de passer en revue vos réalisations au cours de l'année écoulée et les accomplissements que Nous attendons de vous, empreints que vous êtes de discipline, d'engagement et de sacrifice inconditionnel, des valeurs qui animent l'ensemble des éléments de Notre Armée.

À cet égard, et en Notre qualité de Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, Nous ne pouvons que saluer vos efforts soutenus pour renforcer la surveillance et la protection de Nos frontières terrestres, maritimes et aériennes et ce, en mobilisant l'élément humain et en lui fournissant le matériel nécessaire et les moyens de surveillance les plus avancés qui lui permettent de faire face efficacement aux différentes menaces, se félicitant de la vaillance de Nos soldats déployés dans Nos provinces du Sud, pour la défense de Notre intégrité territoriale, ainsi que de tous les membres de Notre Armée qui veillent, avec vigilance et rigueur, à la sécurité des frontières.

Avec le même esprit de discipline et de dévouement qui caractérise vos efforts à l'intérieur du pays, Nos contingents continuent de s'acquitter de leurs nobles missions dans le cadre des opérations de maintien de la paix, en République Démocratique du Congo et en République centrafricaine, ainsi que les équipes de l'hôpital militaire de campagne à Zaatari.

En parfaite symbiose avec les valeurs de solidarité humaine enracinées dans Notre authenticité et Notre Histoire, vous avez contribué à l’enrichissement du capital du Royaume dans ce domaine en organisant et en encadrant plusieurs séminaires internationaux, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies, bénéficiant en cela des précieux acquis et crédibles expériences que vous avez accumulés.

Officiers, sous-officiers et militaires de rang,

Étant fiers de Nos Forces Armées et de leur disponibilité permanente sous Notre conduite éclairée, Nous ne manquons pas de saluer les mesures prises pour la mise en œuvre de Nos Ordres Royaux dans le domaine du service militaire, qui ont été un modèle de bonne gestion et d’encadrement durant toutes les phases ayant accompagné le processus d'incorporation du trente-sixième contingent, par la mise en place d'infrastructures, de cadres enseignants et de ressources pédagogiques, afin de permettre aux appelés, femmes et hommes, de bénéficier d’une formation professionnelle appliquée et adaptée aux aspirations de Nos jeunes à intégrer le tissu social et à s'engager dans les projets de construction et d’édification, avec un esprit de patriotisme et de responsabilité.

A votre disposition permanente à répondre à l'appel de la Patrie et à consentir les sacrifices nécessaires pour sa dignité et sa souveraineté s’ajoute cette année, votre implication immédiate et forte, en exécution de Nos Hautes Instructions Royales, dans la lutte contre l’épidémie qui frappe Notre pays à l’instar des autres pays du Monde et ce, à travers la mobilisation de toutes les ressources humaines, matérielles, d’hébergement médical et logistiques dont disposent Nos Forces Armées pour participer à la lutte contre cette pandémie et à la limitation de sa propagation.

Vous avez démontré, comme à l’accoutumée, votre bonne volonté et votre qualification à participer aux côtés des autres intervenants à la gestion de ce fléau, à travers la préparation et le déploiement rapide d'hôpitaux militaires de campagne, avec la mise à disposition d’un certain nombre de centres relevant des Forces Armées Royales et disposant d'une grande capacité d'accueil, pour les transformer, si besoin est, en unités d’isolement sanitaire, outre le renforcement des Centres hospitaliers relevant du ministère de la Santé par des équipes composées de médecins, infirmiers et assistantes sociales des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, donnant ainsi lieu à de très belles images de solidarité nationale et professionnelle avec vos homologues civils au sein de tous les établissements hospitaliers du Royaume.

Nous saluons également l'interaction rapide des unités des différentes composantes terrestres, aériennes et maritimes et de la Gendarmerie Royale, et leur forte implication dans les premières lignes du combat mené contre cette pandémie, aux côtés des différents organes de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, des Services de l'Administration Territoriale et de la Protection Civile, pour la sensibilisation et l'application sur le terrain des mesures du confinement sanitaire, ce qui a favorisé l'adhésion et le respect par tous les Marocains de sa mise en œuvre.

Officiers, sous-officiers et militaires de rang,

Le développement important que connaissent Nos Forces Armées Royales, leur professionnalisme et la place qu'elles occupent aux niveaux national et international, incitent à aborder avec habileté et fermeté tous les nouveaux défis qui se présentent, en gardant à l’esprit les principales missions de défense et les engagements quotidiens permanents qu’il faut honorer avec la même efficacité et la même vigilance.

Dans ce contexte, l’intérêt permanent que Nous portons à la modernisation et à l’équipement de vos unités procède de Notre volonté constante de développer vos capacités de défense et de vous doter en moyens et équipements nécessaires, selon un plan global et intégré qui concerne la prochaine décennie. Nous avons donné Nos Hautes Orientations pour la mise en œuvre de ce Plan qui permettra de finaliser ce qui a été réalisé au cours des deux dernières décennies, afin que Nos Forces Armées demeurent le bouclier protecteur et le rempart infranchissable pour la défense de la Nation et de ses valeurs sacrées.

Tâchez, que Dieu vous garde, de préserver ce que Nous avons réalisé en termes d’acquis, d’expertises et d’expériences dans tous les domaines militaire, sécuritaire, médical et social, en tirant les leçons et les enseignements pour soutenir les jeunes compétences prometteuses dans les rangs de Nos Forces Armées et les encourager à l’innovation et à la créativité dans tous les domaines, particulièrement en matière de recherche scientifique, pour que Nous soyons en permanence prêts à relever les défis avec efficacité et efficience.

Nous implorons Dieu, de perpétuer sur Notre pays les bienfaits de la sécurité et de la paix, et que ce jour-là ait un lendemain radieux qui porte en lui les germes de l'espoir, de la prospérité et du progrès pour Notre peuple. Nous prions Le Tout-Puissant d’accorder, en cette mémorable occasion, Sa miséricorde et Son pardon à Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et à Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, et de les accueillir en Son vaste Paradis parmi les apôtres, les martyrs et les saints, quels autres meilleurs compagnons.

Nous prions également Dieu de répandre Sa miséricorde sur Nos martyrs bénis qui ont sacrifié leurs âmes pour la défense de la Patrie, implorant le Très-Haut que vous restiez comme vous l'avez toujours été, un bouclier protecteur contre lequel viendront se briser toutes les menaces qui guettent ce pays, préservant ses intérêts suprêmes et ses fondamentaux nationaux, unis autour de Votre Chef Suprême, fidèles à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi".