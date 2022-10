© Copyright : DR

Aussitôt libérée, Wissal Sky, accusée d'adultère par la chanteuse Dounia Batma, s'est exprimée pour la première fois sur cette affaire, qui occupe actuellement la première place des grandes tendances sur les réseaux sociaux. Dans des messages publiés sur son compte officiel Instagram, Wissal réfute toute relation intime avec Mohamed Turk.

Nouveau rebondissement dans l'affaire du divorce de la chanteuse Dounia Batma et de son mari et manager, Mohammed Turk. Ce dernier, ainsi que Wissal Sky, accusés d'adultère par Dounia Batma, ont été libérés après s'être acquittés du versement d'une caution de 5000 dirhams.

Aussitôt libérée, Wissal Sky s’est exprimée sur cette affaire sur son compte officiel Instagram: «il n’y a aucune infidélité. Ma relation avec Mohammed Turk, le mari de Dounia Batma est une relation professionnelle, et sans plus», a-t-elle asséné, affirmant que Dounia Batma avait en fait un problème avec son mari, et qu’elle avait trouvé là un prétexte idéal pour se venger.

«Toutes les preuves ont été soumises au procureur du Roi. Il n’y a pas d’adultère, je le répète», a-elle insisté, tout en adressant un message à Dounia Batma. Selon Wissal Sky, en effet, Dounia Batma est «en train de jouer avec le feu en proférant de fausses accusations (...) la loi ne protège pas les imbéciles».

Wissal a ensuite conclu ses messages sur son compte Instagram avec cette proposition concrète à Dounia Batma: qu'elle règle ses différends avec son mari, et qu'elle ne l’implique pas dans cette affaire.

«Tu as un problème avec ton ex-mari et je ne suis pas ton appât». Elle rappelle, enfin, que ce qui la lie à Mohammed Turk se résume à une collaboration professionnelle et que d'ailleurs, leur projet commun allait bientôt voir le jour.

