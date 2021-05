Vidéo. «Nadi Ya Allah» ou quand Saâd Lamjarred se met en mode Ramadan

Saâd Lamjarred a lancé sa nouvelle chanson religieuse intitulée "Nadi Ya Allah".

L’artiste a lancé, ce vendredi 30 avril 2021, le clip de sa nouvelle chanson religieuse intitulée «Nadi Ya Allah». Saâd Lamjarred y apparaît avec un nouveau look et plus que jamais sobre.

Mois sacré du Ramadan oblige, Saâd Lamjarred s’est lancé dans la chanson religieuse dont il n’en est pas à sa première démarche. «Nadi Ya Allah» (Appelle Dieu) est l’intitulée de cet opus qui se veut une évocation d’Allah pour demander réconfort et délivrance dans les moments difficiles. Dans ce clip, l’artiste apparaît avec des cheveux courts et portant un costume noir avec cravate. La chanson a été composée par Redwan-Al Diri sur des paroles de Zakaria El Haddani. L’arrangement est fait par Rachid Mohamed Ali. Saâd Lamjarred persévère sur les pas de Maher Zain Quant au tournage du clip, il s’est déroulé dans un studio à Paris sous la direction de Hakim Ghorab, celui-là même qui avait réalisé l’opus à succès «Adda El Kalam». Pour rappel, la pop star n’en est pas à sa première chanson religieuse. En 2020, il avait lancé «Bab Al Raja», un futuring avec Mohamed Reda.

Par Ghania Djebbar