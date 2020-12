Vidéo. Le secret beauté de George Clooney? Le Flowbee, une tondeuse-aspirateur à cheveux

L'acteur et réalisateur américain George Clooney.

George Clooney n'a pas du tout souffert de la fermeture des salons de coiffure pendant le confinement. Et pour cause: il coupe lui-même ses beaux cheveux poivre et sel avec un drôle d'appareil des années 1980, mi-tondeuse mi-aspirateur. What else?