Nikkie Jager, une Néerlandaise de 25 ans, connue sur YouTube par son pseudo, Nikkie Tutorials, a fait son "coming out" le mercredi 15 janvier 2020.

Présente sur les réseaux sociaux depuis 2008, la YouTubeuse néerlandaise Nikkie Jager, qui a déjà collaboré avec plusieurs stars comme Lady Gaga ou encore Rihanna, vient de révéler à ses 12 millions d’abonnés du monde entier, qu’elle est transgenre. Un choc pour ses followers.

Icône de la mode et du maquillage, Nikkie Tutorials, vient de craquer suite à un chantage qu’elle a subi, et a avoué à ses followers du monde entier qu’elle était transgenre.

Un vrai choc pour ses 12 millions d’abonnés, principalement des femmes, qui ont fait de son compte leur source d’inspiration pendant douze longues années.

Intitulée "I'm coming out", la vidéo où elle fait ses aveux, se trouve dans le top 50 des tendances marocaines sur YouTube.

Nikkie Tutorials, de son vrai nom Nikkie Jager, fait en effet partie du top 10 des influenceurs beauté du monde, a reçu plusieurs prix et a été invitée sur plusieurs plateaux télévisés pour parler de la mode féminine.

Agée de 25 ans, Nikkie a choisi de révéler son identité à travers une longue vidéo, d'une durée de 17 minutes. La YouTubeuse a reçu le soutien de plusieurs personnalités et influenceurs, et sa vidéo, deux jours après avoir été postée, a déjà été visionnée par plus de 29 millions d'internautes.

"J’ai toujours voulu partager cette partie de moi avec vous. Mais je voulais le faire selon mes propres conditions" , explique-t-elle devant sa caméra.

"J’ai été victime d'un chantage et c’était effrayant de savoir qu’il y a des personnes dehors qui ne peuvent pas respecter l’identité réelle de quelqu’un, c’est diabolique et dégoûtant", poursuit-elle.

Nikkie Jager a en effet été la victime d'un maître-chanteur pendant plusieurs semaines, et c'est donc pour lui couper l'herbe sous le pied qu'elle a choisi de s’expliquer, de crainte que sa communauté de followers ne l’apprenne par les médias.

Née garçon, Nikkie a reçu l’aide de sa mère pour commencer à transformer son corps.

Dès l’âge de six ans, elle a porté des vêtement pour filles. A 14 ans, elle a commencé sa transition vers un corps de femme, avec la prise d’hormones. Puis, à 19 ans, elle a subi une opération, pour changer de sexe.