Ce dimanche 21 février 2021, les vidéastes et humoristes français, McFly et Carlito, ont lancé une vidéo appelant au respect des gestes barrières, relevant ainsi un défi qui leur avait été lancé par le président Emmanuel Macron. Et ça cartonne déjà.

«Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée», avait déclaré le président français Emmannuel Macron, vendredi 19 février, à l’adresse des deux youtubeurs, qui comptabilisent plus de six millions d’abonnés, pour inciter les jeunes à respecter les gestes barrières.

David Coscas et Raphaël Carlier, plus connus sous leurs pseudonymes respectifs de Mcfly et Carlito, ont relevé le défi. Ce dimanche 21 février, soit deux jours après la demande du chef de l’Etat, ils ont diffusé la vidéo de leur chanson intitulée «Je me souviens».

«J’ai ôté mon masque en voiture, j’en pouvais plus d’pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques, quand je sais qu'ils sont trop gras. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin», chantent les deux artistes, non sans humour.

«Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières», enchaînent-ils dans le refrain.

Le clip est bien parti pour réaliser les 10 millions de vues réclamées par Emmanuel Macron, puisqu’en début d’après-midi, il a récolté plus de deux million de vues.