Une belle danseuse, filiforme, fait actuellement des ravages sur la Toile. Depuis plusieurs jours, une vidéo où on la voit danser aux rythmes d'une chanson de chaabi algérien enflamme les réseaux sociaux. Hind El Boukili est en réalité une "coach en étiquette et protocole". Si, si, ça existe.

Une vidéo, publiée en août dernier, fait en ce moment même un joli buzz sur les réseaux sociaux. On y voit tout simplement une jeune femme, filiforme, cheveux blonds cendrés vêtue d'une élégante gandoura bleu foncé, une belle paire de sandales au pied, qui danse aux rythmes d'une chanson de chaâbi algérien.

Depuis quelques jours, cette vidéo a été partagée des centaines de fois et tout le monde se demande qui peut bien être cette belle "Hindou" qui fait des ravages sur les résaux sociaux. Contactée par Le360, l'intéressée, Hind El Boukili, dit ne pas réellement comprendre la raison du succès de cet extrait vidéo où elle avait dansé de manière spontanée.

"C'est une vidéo ancienne. C'était spontané, le mood et le feeling du moment, sans plus...", s'étonne-t-elle.

Hind El Boukili, originaire de Fès, se présente comme "coach en étiquette et protocole", et est propriétaire d'une agence, portant le doux nom de Look sublime, à Rabat.

Elle dispense également des ateliers en communication et en développement personnel.

Sur sa chaîne YouTube, elle diffuse également des capsules vidéos ou elle prodigue des conseils de mode.

