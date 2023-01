© Copyright : DR

C’est en rappant que la chanteuse libano-colombienne a décidé de faire passer un message plutôt direct à son ex-conjoint et père de ses enfants, Gerard Piqué, dont elle s'est séparée après avoir découvert son infidélité.

Pour Shakira, la vengeance est un plat qui se mange froid et qui se déguste de préférence en chanson.

Autant dire que la chanteuse n’a pas mâché ses mots, et c'est sans citer le nom de Gerard Piqué que celle-ci l’a gratifié d’une séance d’humiliation publique.

Publiée sur le compte YouTube de Bizarrap, un DJ argentin qui compte plus de 17 millions d’abonnés, la chanson cumule déjà 23 millions de vues en à peine neuf heures et plus de 5 millions de vues sur le compte Twitter de Shakira.

Côté paroles, c’est un régal pour toutes celles qui auraient eu à souffrir un jour d’une infidélité. «Une louve comme moi n'est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi», lance-t-elle avant d’enchaîner les uppercuts.

«Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc», rappe-t-elle à l’encontre de son ex avant de viser à son tour celle par qui le scandale est arrivé, Clara Chia. «J'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio».

Ou encore, au cas où Piqué pensait qu'il l'aurait anéantie, «tu pensais que tu me blessais, mais tu m'as rendue plus forte. Les femmes ne pleurent plus, elles encaissent».

Shakira et Gerard Piqué, qui s’étaient rencontrés en 2011 et sont parents de deux fils nés de leur union, se sont séparés officiellement en juin 2022.

Pour la petite histoire, Shakira aurait découvert l’infidélité de son compagnon grâce à… un pot de confiture. En effet, selon la chaîne Telecinco, c’est à son retour de tournée que la chanteuse aurait remarqué que le niveau des pots de confiture dans son frigo avait étrangement baissé. Un fait peu anodin étant donné que Piqué ne mange pas de confiture.

Shakira aurait alors engagé un détective privé pour en avoir le cœur net. Ses doutes se sont avérés lorsque les résultats de l’enquête ont pointé dans la direction d’une jeune femme, Clara Chia, étudiante de 23 ans, qui passait ses nuits sous le toit de la chanteuse en son absence et partageait ses petits-déjeuners avec l’ancien footballeur international.