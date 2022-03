© Copyright : DR

C’est au Maroc que le couple formé par l’acteur français Pierre Niney et l’actrice australienne Natasha Andrews a décidé de passer quelques jours de vacances.

Quelques jours après la 47e cérémonie des César lors de laquelle l'acteur de 32 ans a été nominé dans la catégorie du meilleur acteur , Pierre Niney, qui incarne un agent «anti-beauf» dans OSS 117 et qui est actuellement à l’affiche de Goliath, s’est offert des vacances en amoureux, au Maroc, avec celle qui partage sa vie depuis 2008, l'actrice et photographe australienne Natasha Andrews.

Sur les réseaux sociaux, le couple de longue date et parents de deux filles, a partagé les photos de ce séjour en bord de mer, dans la ville de Taghazout.

Le moment du réveil pour Pierre Niney.

© Copyright : DR

Résolument placées sous le signe du bien-être, les vacances de Pierre Niney et Natasha Andrews se déroulent sous le soleil, entre deux séances de surf et de yoga organisées par l'enseigne Surf Maroc et propriétaire de l'hôtel Amouage,

Natasha Andrews, dans sa chambre d'hôtel, à Taghazout.

© Copyright : DR

un petit café préparé par un marchand ambulant sur une plage qui s'étend à perte de vue,

Dans une vidéo sur story, Natasha Andrews partage le service de son café sur la plage.

© Copyright : DR

un réveil tardif dans une suite à la décoration typiquement marocaine, un coucher de soleil sur une table dressée en bord de mer... La douceur du farniente à la chaleur de l'hiver marocain.

Coucher de soleil depuis la terrasse de l'hôtel où réside Pierre Niney à Taghazout.

© Copyright : DR

Ce n’est pas la première fois que Pierre Niney choisit le Maroc pour destination de vacances. En janvier 2021, celui-ci avait en effet opté pour Marrakech pour se ressourcer, une ville qu’il connaît bien pour y avoir tourné une partie du biopic Yves Saint-Laurent dans lequel il interprète le rôle du célèbre couturier. «On a tourné dans les montagnes, à la villa Majorelle. Ce sont de très beaux souvenirs. On a fini de tourner les dernières séquences ici, et nous avons fait la fête après, avec toute l’équipe. C’était formidable. Il y a de toute façon un truc assez mystique avec cette ville. (…) il y a quelque chose de mystérieux, d'envoûtant», expliquait-il au sujet de la ville Ocre dans les colonnes de Paris Match.