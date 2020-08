© Copyright : DR

La rappeuse Ilham Arbaoui, dite "Illy", ou "Bent Stati", demande à son non moins célèbre père, le chanteur de chaâbi Abdelaziz Stati, de se réconcilier avec elle, après des mois et des mois de brouille. Dans une publication sur Instagram, elle lui a envoyé un message. Voici ce qu'elle y dit.

Sur son compte officiel Instagram, Illy Stati écrit à son père: "come on, smile and wish me good look" ("allez, souris et souhaite-moi bonne chance").

Un message tel une bouteille à la mer pour Illy, fâchée d'avec son père depuis qu'elle a choisi de devenir rappeuse, contre son accord. S''en était suivi un long feuilleton de malentendus et de désaccords.

Les ponts sont désormais coupés, les liens rompus, et Illy demande au chanteur de Chaâbi de se réconcilier avec elle et de la soutenir dans son chemin artistique.