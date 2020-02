Orlando Bloom rend hommage à Sidi, son chien adopté au Maroc, avec un tatouage

Orlando Bloom et Sidi

La star de «Lord of the Rings» et de «Pirates des Caraïbes» est un amoureux des chiens, et en particulier de Sidi, son chien adopté au Maroc.

Par Leïla Driss