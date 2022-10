Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones posent aux côtés du chef étoile Georges Blanc et son épouse, au Royal Mansour, à Marrakech.

Hasard du calendrier, le couple d’acteurs partage le même jour d’anniversaire. C’est donc ensemble qu’ils ont soufflé leurs bougies respectives, le 25 septembre 2022, à Marrakech.

C’est au Royal Mansour que le couple d’acteurs hollywoodiens, formé par Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, a élu domicile pour fêter leurs anniversaires, sous le soleil de Marrakech.

L’acteur fêtait ainsi le 25 septembre ses 78 ans et son épouse, ses 53 ans.

Sur une photo publiée par le chef étoilé français Georges Blanc, de passage dans le palace marrakchi ce jour-là, le couple de célébrités a posé à ses côtés tout sourire.

D’autres clichés ont ensuite été partagés par les deux stars elles-mêmes, en train de souffler les bougies d’un énorme gâteau au chocolat.

Catherine Zeta-Jones a, quant à elle, rendu un hommage particulier au Maroc, en posant dans un sublime caftan marocain noir brodé d’or, allongée sur un canapé de la villa Oasis, l’ancienne demeure d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé.

«Mon moment Yves Saint Laurent marocain, ici chez lui et chez Pierre Bergé à Marrakech. J'adore... Merci Madison Cox. J'ai passé près de quatre mois au Maroc à filmer mon premier film quand j'avais 19 ans. Et à chaque fois que je reviens, je tombe de plus en plus amoureuse», a ainsi écrit l’actrice, en commentaire d’une photo prise par son mari, en faisant référence au film 1001 nuits, réalisé par Philippe de Broca et tourné au Maroc en 1987.