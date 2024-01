Sur son compte Instagram, Maria Sharapova a partagé plusieurs stories de ses vacances au Maroc. L’ancienne n°1 mondiale et lauréate de cinq titres du Grand Chelem, y apparaît vêtue, sur l’un des clichés, d’une cape traditionnelle marocaine.

Maria Sharapova en vacances au Maroc, le 3 janvier 2024. (@instagram Maria Sharapova)

Elle y partage aussi plusieurs photos de portes en bois travaillé de façon artisanale ainsi que d’autres prises de vue illustrant la beauté de l’architecture traditionnelle marocaine.

Maria Sharapova, en vacances au Maroc, a partagé des photos de portes traditionnelles. (@instagram Maria Sharapova)

La star n’a pas manqué non plus de succomber aux délices de la gastronomie marocaine et a immortalisé cet instant avec une photo de tagines.

Après l'architecture traditionnelle, Maria Sharapova a aussi succombé aux délices de la gastronomie marocaine. (@instagram Maria Sharapova)

Ce n’est pas la première fois que Maria Sharapova choisit le Maroc pour y passer ses vacances. En effet, en février 2019, elle s’était rendue à Marrakech et s’était prêtée, pour l’occasion, au jeu de la séance photo avec l’artiste Hassan Hajjaj.