VidéoL’influenceuse et star de téléréalité, franco-marocaine, Marine El Himer, a célébré en grande pompe l’obtention de la nationalité marocaine. L’influenceuse a ainsi partagé ce moment de joie avec ses amis proches, lors d’une fête organisée dans l’un des grands hôtels de la ville de Marrakech.

Une fête 100% marocaine. C’est ainsi que l’influenceuse et star de téléréalité, désormais franco-marocaine, Marine El Himer, a choisi de célébrer, lundi 10 octobre 2022, l’obtention de la nationalité marocaine. Habillée d'un somptueux caftan incrusté de perles et parée de luxueux bijoux, Marine El Himer a choisi de partager sa joie avec sa famille et ses amis proches lors d’une fête qui ressemblait à un mariage traditionnel marocain. L’influenceuse est même montée en amaria, avant de finir la fête dans un caftan mettant en vedette le drapeau marocain.

«J’ai décidé de fêter ma nationalité marocaine. La raison pour laquelle je porte un caftan, c’est pour honorer cet évènement. Pour l’occasion, j’ai invité ma famille et mes amis très proches qui m’ont permis aujourd’hui d’obtenir enfin ma nationalité marocaine. Je suis fière de mon parcours et de ce que j’ai pu accomplir», s’est félicitée Marine El Himer, dans une déclaration pour Le360.

Pour réaliser son rêve d’obtenir la nationalité marocaine, l’influenceuse a parcouru un long chemin. Pendant des mois, elle a enchaîné les allers-retours entre le Maroc et la France pour compléter les démarches administratives. La tâche n’a pas été facile non plus sur le plan psychologique.

«Ce n’était pas une mission facile pour moi. Je n’ai pas connu mon père biologique. Pour avoir ne serait-ce que mon livret de famille qui prouvait incontestablement mes racines, il fallait que je fasse abstraction de mes blessures du passé», s’est confié l’influenceuse, indiquant que sa «volonté d’être marocaine a dépassé cette peur de faire face au passé».

Tout au long de sa vie en France, Marine El Himer est restée attachée à ses origines marocaines. L’obtention de la nationalité marocaine vient donc couronner cet immense amour qu’elle a pour le Royaume. Pour cette franco-marocaine, «c’est véritablement un rêve qui se concrétise aujourd’hui, celui d’une petite fille devenue une jeune femme, et qui a toujours cherché à se rapprocher de ses origines, de ses racines et de son histoire».

«Il ne me restait que cette reconnaissance réciproque de mon pays natal. En ce qui me concerne, je me suis toujours sentie et revendiquée marocaine. Le Maroc a toujours fait partie de moi, et c’est avec fierté que je me considère aujourd’hui citoyenne marocaine. Je prônerai les valeurs fondamentales de mon pays», a-t-elle ajouté.

Interrogée sur son intention d’épouser un homme marocain, la star de téléréalité a répondu en disant qu’elle pense que ce serait préférable d’épouser un homme qui partage la même culture qu’elle, mais cela dépend du destin. «L’homme marocain est gentleman, respectueux, galant, protecteur. Les Marocains ont cette culture du respect de la femme et de la famille, qui est pour moi un critère essentiel, voire primordial», a-t-elle aussi souligné.