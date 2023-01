© Copyright : DR

Si de nombreuses célébrités ont vécu le réveillon de Noël au Royaume, d'autres ont aussi choisi le Maroc pour y fêter le passage à l’année 2023.

Après l’animateur français Bernard Montiel, la mannequin Adriana Karembeu ou l’architecte d’intérieur Sarah Poniatowski qui avaient choisi Marrakech pour y passer les fêtes de Noël, d’autres célébrités ont célébré le Nouvel An au Maroc.

C’est notamment le cas du directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, qui vient de quitter le Maroc après un séjour de près de dix jours documenté sur son compte Instagram.

C’est à Marrakech et ses environs que le créateur de génie a pris le temps de se ressourcer en goûtant au lifestyle marocain.

Paré d’un long turban bleu noué à la façon des nomades du grand Sud, Olivier Rousteing s’est d’ailleurs envolé pour Paris le 4 janvier ainsi vêtu.

Visiblement touché par ce voyage, celui-ci a exprimé à plusieurs reprises son amour pour le Maroc et Marrakech dans ses nombreux posts et dans une story, dans laquelle il écrit à son départ: «C’est la fin d’un moment incroyable pour moi, je peux pas remercier toutes les personnes incroyables que j’ai rencontrées ici et qui m’ont fait me sentir chez moi. Beaucoup d’histoires humaines que j’ai entendues m’ont tellement touché. Ce fut un voyage tellement émouvant et je reviendrai à Paris avec le cœur plein d’amour et d’admiration pour mes nouveaux amis. Merci Marrakech pour m’avoir fait me sentir chez moi».

Autre star à avoir succombé aux charmes du Maroc, l’acteur et producteur américain Ben Feldman, connu notamment pour son rôle dans Vendredi 13 (2009), Catacombes (2014), L’homme parfait (2005) ou encore Cloverfield (2008). Après avoir découvert Marrakech et l’Ourika, l’acteur de 43 ans a opté pour une destination située plus au sud et se trouve ainsi au cœur de la Palmeraie de Skoura, aux portes de Ouarzazate. Dans sa story sur Instagram, Ben Feldman a partagé quelques photos de Dar Ahlam, l’hôtel où il réside, et de la nature environnante.

L'acteur américain Ben Fledman à Jemaâ El Fna, à Marrakech.

Le célèbre boxeur britannique David Haye a aussi jeté son dévolu sur Marrakech pour y décompresser sous le soleil de la nouvelle année. En commentaire d’une photo postée depuis son hôtel, l’ex-Champion d’Angleterre et d’Europe en poids lourds-légers et Champion du monde poids lourds-légers WBA a souhaité une bonne année à ses followers et écrit un post très inspiré. «Si une image vaut mille mots, alors celle-ci dit ce qu’il y a à dire. J’ai décidé de commencer l’année sous le soleil, en ayant l’air et en me sentant en bonne santé, bronzé et prêt à attaquer l’année», a-t-il commenté.

Et d’expliquer au sujet de son choix de destination: «J’ai toujours voulu visiter Marrakech depuis que j’ai lu L’alchimiste de Paulo Coelho. Je voulais un jour écrire ma propre aventure marocaine, et bien cette case est maintenant bel et bien cochée», poursuit-il, en concluant: «J’ai commencé le premier janvier avec une bonne énergie, en m’entourant de beaux êtres humains qui ne jugent pas mais qui m’acceptent plutôt pour mon moi authentique».

Le boxeur était accompagné de la mannequin Sian Rosemarie et de Una Healy, célèbre chanteuse, danseuse, musicienne irlandaise et membre du groupe «The Saturdays» depuis 2007. Celle-ci a passé les fêtes de fin d’année aux côtés du boxeur britannique à Marrakech et ses environs, en goûtant aux joies de la nightlife marrakchie et de la beauté de sa nature.

Autre célébrité irlandaise présente au Maroc, Holly Carpenter, couronnée Miss Irlande en 2011. La jeune femme visitait la ville pour la première fois et dit l’avoir trouvée «encore plus belle que je ne m'y attendais».

Après Marrakech qui faisait partie des endroits qu’elle rêvait de voir et qui figurait d’ailleurs sur sa «Bucket list», Holly Carpenter a visité Essaouira, passant se réjouit-elle «de la magnifique folie de la médina de Marrakech aux belles ballades tranquilles en bord de mer». «J’adore le Maroc», conclut la belle Irlandaise.

Enfin, Marrakech a aussi remporté les suffrages du côté d’Ophélie Meunier, journaliste et présentatrice française de l’émission Zone interdite diffusée sur la chaîne télévisée M6. La jeune femme y a passé les fêtes de fin d’année en famille.