Hier, mercredi 27 avril, le chanteur franco-algérien Slimane a organisé à Marrakech une fête pour le baptême de sa fille, Esmeralda, née il y a trois mois.

C'est à Marrakech dont il est un fidèle habitué que le chanteur Slimane a décidé d'organiser la fête de baptême de son premier enfant, une petite fille née il y a trois mois. Et c’est précisément lors de cette fête organisée dans la plus pure tradition marocaine que Slimane a enfin révélé à ses fans le prénom de sa fille, Esmeralda.

A cette occasion, partagée sur Instagram, le chanteur franco-algérien a pu compter sur la présence de son binome et amie, la chanteuse Vitaa qui était de la partie. Accompagnée de son mari Hicham Bensaoud, de leurs fils Liham et Adam âgés de 10 et 7 ans et de la petite dernière de la famille, Noa, née le 10 avril dernier, c’est à bord d’un jet privé que Vitaa et sa petite famille se sont rendus dans la ville ocre.

Au programme, soleil au zénith, pause fraîcheur dans une piscine au bleu azur et soirées enflammées au rythme des musiques traditionnelles marocaines.

Pas d’hôtel pour la chanteuse qui résiderait vraisemblablement chez elle dans la nouvelle maison qu’elle s’est fait construire, la «Villa Benda», dont les travaux avaient débuté en mai 2020.

D’après les stories postées par la chanteuse sur Instagram, celle-ci serait aussi accompagnée de Said Boussif, PDG d'Indifférence Prod, la société qui s'occupe des intérêts de la chanteuse, et qui aurait vraisemblablement profité de cette virée à Marrakech pour dîner avec Vitaa et l’ancien couple présidentiel français formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.