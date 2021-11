© Copyright : DR

Hanaa, la sœur jumelle de Safaa, s'est mariée à Hadi Kheder, un médecin d'origine égyptienne résidant aux Etats-Unis. Les images.

La chanteuse Hanaa, la sœur jumelle de Safaa, vient de convoler en justes noces. La cérémonie de mariage a eu lieu dans le New Jersey aux Etats-Unis, là où elle réside en compagnie de son époux Hadi Kheder.

Ce dernier, d’origine égyptienne, est médecin interne exerçant à l’hôpital Albert Johnson.

Hanaa a annoncé son mariage sur son compte officiel Instagram et a souhaité que toutes les femmes et sa sœur Safaa en particulier puissent connaître le parfait amour et se marier pour le meilleur et pour le pire.