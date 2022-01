© Copyright : said bouchrit / Le360

Depuis qu'elle a effectué une opération d'amincissement, en 2014, la comédienne Karima Wassat ne reçoit plus aucune proposition de rôle au cinéma ou à la télévision. Elle en parle dans cet entretien à bâtons rompus.

Karima Wassat a changé de look. Après avoir eu recours a une opération du bypass gastrique pour mettre fin à son obésité en 2014 et à la chirugie esthétique, en Turquie, cette comédienne qui a joué, entre autres, dans le feuilleton «Hdidane» reçoit moins de rôles au cinéma et à la télévision. C’est ce qu’elle confie dans cette interview face caméra pour le360.

«Depuis que j’ai perdu beaucoup de poids et que mon physique a beaucoup changé, on me proposait moins de rôles qu’avant. J’ai compris que c’était mon surpoids et ma carrure imposante qui intéressait les réalisateurs», confie Karima Wassat.

L’artiste, très spontanée dans sa manière de s’exprimer, semble tout de même ne pas en faire un cas. «Ce n’est pas grave, je travaille quand même, grâce à Dieu», lance-elle convaincue.

Karima Wassat ne baisse pas les bras. Elle garde espoir et a programmé une autre opération de chirurgie esthétique pour remodeler ses hanches. «On me comparait à la libanaise Haifa Wehbe, là on va me comparer à Jennifer Lopez» lance t-elle avec un brin d'humour.

Comment l'actrice a-t-elle financé toutes ces opérations? «Vous vous imaginez bien que je n'en possède pas les moyens. Pour tout vous dire, c'est Sophia Talouni qui m'a aidée à trouver des parrains pour financer l'opération, comme elle le fait pour plusieurs personnes souhaitant recourir à des opérations de chirurgie esthétique.