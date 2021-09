© Copyright : DR

Le 9 septembre 2021, Gad Elmaleh a retrouvé le chemin de la scène française, à Blois, où il a présenté la première de son sixième one man show, "D’ailleurs". L’occasion pour l’humoriste marocain de revenir notamment sur sa vie sentimentale.

Face à son public, Gad Elmaleh s’est laissé aller à quelques confidences saupoudrées de touches d’humour, comme le rapporte le journal Le Parisien.

"Je vous dois la vérité. Ça y est, j'ai eu 50 ans cette année, je ne mens plus, je ne tourne plus autour du pot", a-t-il annoncé, disant assumer son nouveau statut de célibataire, qu’il qualifie de "choisi" et de "non subi".

Et pour cause, poursuit l’ancien compagnon d’Anne Brochet, Aurélie Dupont et Charlotte Casiraghi, "à 50 balais, je ne m’emmerde plus".

Mais ce spectacle est surtout l’occasion pour l’humoriste casablancais de revenir sur sa relation sentimentale avec Charlotte Casiraghi, "une vraie princesse que son oncle, il a un pays à lui", avec laquelle il a eu un fils en 2013, Raphaël.

Sur les planches, il raconte ainsi son arrivée sur le Rocher et confie à son public: "les amis, je suis monté dans des sphères intersidérales sociales, vous n'avez pas idée. Bon là, je suis redescendu".

Gad Elmaleh explique aussi dans ce nouveau spectacle toujours souffrir du "syndrome du blédard" qui lui a valu, en rencontrant pour la première fois le prince Albert II de Monaco, d’adopter une démarche particulière, "entre un cheval et Jean Castex". Et de s’amuser au passage de l’attitude de sa mère, sa complice de toujours, face au monarque monégasque lorsqu’elle a "tapé une révérence de Ouarzazate".