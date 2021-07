© Copyright : DR

Le petit dernier de l’humoriste marocain Gad Elmaleh a volé la vedette aux autres membres de la famille royale de Monaco.

Aujourd’hui âgé de 7 ans, Raphaël Elmaleh, issu de l’union passée de Gad Elmaleh et de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, a fait une sortie publique des plus remarquées.

Aux côtés de sa mère et e dsa grand-mère, le petit garçon au regard bleu azur a assisté à la dernière soirée du 15e Jumping international de Monaco qui se tenait samedi 3 juillet dernier, et que sa mère, grande cavalière, n'aurait raté pour rien au monde.

«Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père», disait de son fils Gad Elmaleh dans une interview intimiste accordée à Paris Match, et dans laquelle il se confie sur cette relation de quatre années opposant «glamour et paillette» d’un côté, «semoule et boulettes» de l’autre, et dont son dernier spectacle, «d’ailleurs», s’inspire.